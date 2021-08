Med zvezdami 14. Weekend Media Festivala tudi Slavoj Žižek

Organizatorji so razkrili program in najbolj zveneča imena 14. Weekend Media Festivala, ki velja za najbolj težko pričakovan dogodek leta in kraj srečanja vodilnih medijskih, marketinških in komunikacijskih strokovnjakov. Weekend bo letos potekal pod sloganom Naj živi življenje, in sicer med 23. in 26. septembrom na že tradicionalnem mestu v stari tobačni tovarni (Tvornica duhana) v Rovinju, ob sami rovinjski rivi.

"Po letu premora smo komaj dočakali, da se spet zberemo na 14. izdaji Weekend Media Festivala. Rovinj bo spet središče dobre komunikacije, druženja in zabave. Za obiskovalce letošnjega WMF smo pripravili izjemno bogat program z vrsto privlačnih in koristnih tem, ki povezujejo trende in fenomene v medijih, marketingu in odnosih z javnostmi, podjetništvu, kreativni industriji ter v družbi nasploh. Upoštevali smo to, kaj zanima naše udeležence, tako kot v minulih letih še naprej poskušamo predvideti nekatere trende ter podati smernice za spopadanje z njimi, obenem pa razbijamo tabuje, združujemo nezdružljivo in obljubljamo dobro zabavo," je povedal Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

icon-expand Boris Kovaček, Bozo Skoko, Tomo Ricov, Mario Petrović FOTO: Weekend Media Festival

Slavoju Žižku se pridružujejo Goran Bogdan, Manfred Spitzer in mnogi drugi Med številnimi okroglimi mizami, predavanji in razpravami letošnjega Weekend Media Festivala bi posebej izpostavili nastop najbolj znanega filozofa na svetu Slavoja Žižka in predavanje nemškega psihiatra Manfreda Spitzera, avtorja knjižnih uspešnic Epidemija pametnih telefonov, Osamljenost in Digitalna demenca, ki na popularen način problematizirajo vpliv tehnologije na življenje sodobnega človeka. Zagotovo pa bo veliko zanimanja vzbudil tudi prihod Gorana Bogdana, trenutno največje regionalne igralske zvezde mlajše generacije.

icon-expand Slavoj Žižek FOTO: Profimedia

"Weekend Media Festival je postal edinstvena blagovna znamka med regionalnimi dogodki, ki na privlačen način mreži strokovnjake in profesionalce iz vrste različnih poklicev, ki jih povezuje tržno komuniciranje. WMF izobražuje, navdihuje, odkriva novosti v panogi, poganja posle in uvaja trende, zato je postal neizogiben medijski, gospodarski in družbeni dogodek. Njegova tradicija na eni strani, na drugi pa hitre spremembe v tehnologiji, medijih, družbi in na trgu, ki smo jim priča vsak dan, nas zavezujejo, da smo korak naprej in da skupaj z gosti predstavimo širšo sliko ter iz prve roke informiramo in ponudimo konkretne rešitve," je dejal prof. dr. sc. Božo Skoko iz Millenium promocije, partnerske agencije pri organizaciji letošnje edicije festivala.

icon-expand Igralec Goran Bogdan je zvezda filma 'Oče'. FOTO: Slovenski filmski center