Medena celica: obsojenci iz zapora na Igu pridelali 6 kg medu

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je začela lani v sodelovanju z društvom Urbani čebelar izvajati pilotni projekt Medena celica. V sodelovanju s Fakulteto za dizajn so na zaporniškem vrtu postavili panje, ob katerih so obsojence učili dela s čebelami. V osnovi sta cilj projekta ozaveščanje in popularizacija dejavnosti čebelarja, a še pomembneje je, da projekt prispeva k resocializaciji obsojencev, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot ugotavljajo v društvu Urbani čebelar," čebelarjenje ljudi senzibilizira, postanejo pozornejši na naravo in se s pomočjo čebel tudi prilagajajo določenemu okolju". K projektu je do zdaj pristopilo 20 zaprtih oseb, ki so si z delom okrog panjev krajšale čas med prestajanjem kazni in se naučile tudi nekaj novega, kar jim bo lahko koristilo po odsluženi kazni. Vodja oddelka, Hermina Androjna, je na dogodku, na katerem so predstavil pilotni projekt Medena celica, izpostavila ravno to, da obsojence delo s čebelami pripravlja na življenje zunaj zapora. Z delom s čebelami se krepi tudi stik z naravo, ki ga je v času prestajanja zaporne kazni marsikdo izgubil.