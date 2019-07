Moški medicinskim sestram prinesel torto s skrivnostno sestavino

V torti, ki je sicer ostala od zabave za vnukov 18. rojstni dan, je bila namreč tudi marihuana. Moški, ki jo je prinesel v bolnišnico, pa za to ni vedel, poroča BBC.

V bolnišnici so sprva zanikali, da je kdorkoli od zaposlenih zaužil torto, a kasneje priznali, da je ena od sester pojedla majhen kos. A za britanski Metroje eden od zaposlenih, ki pa želi ostati anonimen, priznal, da so bile tri ali štiri sestre"zelo sproščene" po tem, ko so pojedle torto. "Na paciente to sicer ni imelo vpliva, a so opazili, da je nekaj narobe, zato so poklicali policijo."