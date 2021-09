Megaoboževalec za sobo v duhu Britney Spears odštel 115 tisoč evrov

25-letnik iz Pensilvanije si je omislil sobo, v kateri je leta zbiral predmete, povezane s pop zvezdnico. Zbirateljski duh je v njem vzbudila mama, s soprogom pa si deli strast, ki bi mu lahko prinesla velik zaslužek. V njegovi kolekciji so namreč tudi redki predmeti, ki zdaj dosegajo vrednost nekaj tisoč evrov.

Zachary Gordon-Abraham, ki pevko spremlja že od njenih zgodnjih začetkov, zbira predmete, ki jih krasi njena podoba. Tako je v sobi, ki je posvečena njegovi vzornici Britney Spears, razstavil svojo mogočno kolekcijo predmetov, ki jih je nabiral kar 22 let. Za vse to je od leta 1999 do danes odštel neverjetnih 115 tisoč evrov.

Oboževalec je priznal, da je skozi leta veliko denarja zapravil za stvari, kot so programi njenih turnej, albumi, podpisi, fotografije in ostali predmeti, ki so zdaj vredni več kot pred leti. ''Sem fanatičen oboževalec Britney Spears,'' je priznal 25-letnik in dodal: ''Mnogo ljudi misli, da je zelo čudno biti tako zagledan v pop zvezdnico, vendar je ona za mnogo njenih oboževalcev zares veliko več kot le pevka.''

Njegova zbirka vsebuje nekaj ključnih predmetov, kot so vgravirana plaketa pesmi Oops I Did It Again in podpisana fotografija, ki mu jo je Spearsova osebno poslala leta 2014. Predmete v sobi je Gordon-Abraham zbiral s pomočjo soproga, ki je prav tako velik oboževalec zvezde.

Prav ona pa je razlog, da sta se spoznala. Prvič sta spregovorila leta 2014, saj sta našla skupno temo – ameriško pevko. Zdaj skupaj uživata v sobi, posvečeni njej, v kateri pa so tudi nekateri izjemno redki predmeti, kot je program njene koncertne turneje Circus Tour v New Yorku. ''Tu in tam se kakšna kopija znajde na eBayju, stane pa nekaj tisoč dolarjev,'' je povedal o predmetu izjemne vrednosti. Strast do zbiranja predmetov, povezanih z Britney, je pri njem vzbudila mama. ''Kupovala mi je stvari, povezane z Britney, ob tem pa govorila, da bodo te stvari nekoč vredne pravo bogastvo,'' je dejal. Gordon-Abraham, ki je Spearsovo spoznal leta 2011 na njeni turneji Femme Fatale Tour, je nekaj let zatem vzbudil pevkino pozornost.

