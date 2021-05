Meghan in princ Harry v muzeju voščenih lutk umaknjena od kraljeve družine

Spomnimo, da so v muzeju Madame Tussauds voščeni podobi princa Harryja in Meghan Markle že lansko leto umaknili od britanske kraljeve družine, potem ko sta oznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti. Zdaj, več kot leto kasneje, pa so iz muzeja sporočili, da imata svoj stalni dom v območjuAwards Party oziroma med zvezdniško elito.

Ko so muzej v ponedeljek po daljšem zaprtju zaradi covida-19 ponovno odprli, so obiskovalci vojvodo in vojvodinjo Susseško po novem našli ob boku njunih zvezdniških prijateljev iz resničnega življenja, kot so Priyanka Chopra Jonas, Victoria inDavid Beckham ter George Clooney in zvezdniki A-kategorije, kot so Brad Pitt, Dwayne JohnsoninNicole Kidman.

Muzej je še razkril, da je voščenima lutkama dal "osvežen videz". Voščeni figuri v svojem novem domu nosita drugi obleki – Meghan nosi svetlo modro obleko, Harry pa temno modro moško obleko s srajco in kravato – njun videz spominja na fotografije, ki so jih posneli marca, ko sta se v Londonu v sklopu kalijevih dolžnosti udeležila slavnostnega dogodka Endeavour Fund Awards, v sklopu katerega podelijo priznanja izjemnim posameznikom.