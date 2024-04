Mehiška vlada mačkam v Narodni palači dosmrtno zagotovila hrano in nego

"Dostop imajo do vseh delov palače, zato se udeležujejo tudi sestankov, intervjujev ter se sprehajajo pred kamero," je povedal veterinar v palači Jesús Arias . Zdaj pa so mačke dosegle tudi zgodovinski mejnik – vlada mehiškega predsednika Andrésa Manuela Lópeza Obradorja jih je namreč razglasila za "živa osnovna sredstva". To so prve živali v Mehiki, ki so prejele ta naziv.

19 potepuških mačk se lahko po narodni palači, kjer je tudi sedež zvezne oblasti v Mehiki, prosto potika po prostorih. Kosmatinke imajo dostop do bujnih vrtov in zgodovinskih kolonialnih dvoran ene najbolj ikoničnih stavb v državi, poroča AP News.

Izraz osnovna sredstva se sicer običajno nanaša na zgradbe in pohištvo, vendar pa je mehiška vlada z njim zagotovila, da bo finančno ministrstvo mačkam do konca njihovega življenja zagotavljalo hrano in oskrbo. Odločitev pa bo obstala tudi po tem, ko bo trenutni mandatar zapustil svoj položaj, kar se bo zgodilo oktobra.

"Mačke so zdaj simbol Narodne palače. In tudi sama si Narodne palače ne morem več predstavljati brez prisotnosti teh mačk," je povedala Adriana Castillo Román, generalna direktorica Nacionalne palače in varstva kulturne dediščine. "Poskrbeti moramo, da bo zanje poskrbljeno," je še dodala.

Predsedniška palača, ki se nahaja v središču mehiške prestolnice, je že dolgo sedež mehiške izvršilne veje oblasti. Zgrajena je na nekdanji palači domorodnega cesarja Moctezuma. Ironično pa je, da starodavna azteška kultura cesarja Moctezuma ni častila mačk, temveč brezdlake pse oz. mehiške gole pse, ki so bili celo pokopani s svojimi gospodarji.