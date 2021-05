Belgijski študentje so na kampusu organizirali pravo nogometno ligo, ki navdušuje igralce in gledalce. Gre za nogomet, pri katerem je vsak igralec v svojem varnem "mehurčku". To jim omogoča rekreacijo brez testov in potrdil o cepljenju. Dovoljeni so sicer tudi bližnji kontakti, a igra še vseeno poteka v okviru strogih epidemioloških predpisov.

