Melania Trump prižgala praznične luči na božični jelki v Washingtonu

Predsednik Donald Trump je izjavil, da je drevo prava lepotica, v nagovoru zbranim pa je med drugim potarnal nad tem, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve, se pohvalil s podpisom mirovnega sporazuma med DR Kongom in Ruando, kjer se boji nadaljujejo, ter spomnil Američane, da bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nogometu.
V govoru se je zahvalil vsem policistom in vojakom ter agentom službe za priseljevanje in meje (ICE) za njihovo delo, pri čemer je omenil tudi dva ustreljena pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, poroča televizija ABC.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Za glasbeni vložek so poskrbeli Beach Boys in country glasbeniki Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young ter Warren Zeiders.
