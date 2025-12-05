Svetli način
Melania Trump prižgala praznične luči na božični jelki v Washingtonu

Washington, 05. 12. 2025 08.53 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
0

Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek zvečer prižgala luči na nacionalnem božičnem drevesu nedaleč od Bele hiše, medtem ko je njen mož odšteval sekunde, dokler ni osvetlila drevesa v pozlačenih barvah, poročajo ameriški mediji.

Predsednik Donald Trump je izjavil, da je drevo prava lepotica, v nagovoru zbranim pa je med drugim potarnal nad tem, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve, se pohvalil s podpisom mirovnega sporazuma med DR Kongom in Ruando, kjer se boji nadaljujejo, ter spomnil Američane, da bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nogometu.

V govoru se je zahvalil vsem policistom in vojakom ter agentom službe za priseljevanje in meje (ICE) za njihovo delo, pri čemer je omenil tudi dva ustreljena pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, poroča televizija ABC.

Za glasbeni vložek so poskrbeli Beach Boys in country glasbeniki Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young ter Warren Zeiders.

melania trump donald trump božič okrasitev
