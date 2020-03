Kdo si je prvi umil roke, kaj je skrivnost WC papirja in pilot, ki dela od doma

Kaj se širi hitreje od novega koronavirusa? Spletne šale o koronavirusu, ki skušajo v teh težkih časih ljudem vrniti nasmeh na obraz. Ste si izbrali že svoj novi pozdrav v času, ko se odsvetujejo tesni stiki? Veste, v čem je skrivnost mrzličnega nakupovanja toaletnega papirja?

Pandemija novega koronavirusa je močno posegla v naš način življenja ter pod vprašaj postavila naše navade in stvari, ki jih jemljemo za samoumevne. Vendar pa se tudi v tako resnem času ljudje po vsem svetu zatekajo k humorju, s katerim želijo ohraniti vsaj nekaj optimizma in dobre volje. Zbrali smo nekaj najboljših spletnih šal ali “memov”, ki se dotikajo koronavirusa in z njim povezanega dogajanja po svetu. Večina 'memov' se nanaša na preventivne ukrepe, ki jih v zadnjih mesecih poslušamo po vsem svetu: umivajte si roke, ne dotikajte se obraza, ne rokujte se, razkužujte roke, kašljajte v zgib roke, izogibajte se množicam … Dirigent Iranski igralec Danial Kheirikhah je na zelo teatralen način demonstriral pravilno umivanje rok. V minutnem posnetku namreč igra dirigenta klasične glasbe, ki namesto da vihti palico, v taktu glabe drgne roki v zaporedju, kot ga svetujejo zdravstveni delavci. Posnetek, v katerem ne spregovori niti besede, je razumljiv vsem. Ob koncu pa ga dodatno začini s humorjem, ko kihne v zgib roke, nato pa še v dlani, zaradi česar mora znova začeti z rutino umivanja rok.

Biblične prispodobe Ena najbolj pogosto uporabljenih asociacij spletnih šal, ko govorimo o umivanju rok, je Poncij Pilat. Guvernerja Judeje zgodovina bremeni usmrtitve Jezusa Kristusa, čeprav si je razvpito umil roke in se tako simbolično "opral krivde" za obsojenčevo kruto usodo. Najbolj znano umivanje rok v zgodovini je zato postala ena od šal v tem času. "Nekoč mi bodo ploskali, ker sem si umil roke," piše ob umetniškem delu, ki prikazuje ta biblični dogodek.

"Poncij Pilat prikazuje, kako se boriti proti koronavirusu približno 33. leta pred našim štetjem (v barvi)," pa je zapis, ki spremlja drugo umetniško upodobitev istega dogodka.

"Sprašujem se, kaj si Poncij Pilat poje, ko si umiva roke," je eden od komentarjev, ki se nanaša na to, da zdravstveni delavci svetujejo, da si med umivanjem rok pojemo 20-sekundni refren in tako zagotovo dovolj dolgo umivamo roke.

Zaradi nenehnega poudarjanja pomena umivanja rok se na družbenih omrežjih sprašujejo: "Si ljudje pred koronavirusom resnično niso umivali rok?" Eden od uporabnikov pa je odgovoril: "Poncij Pilat je bil zabeležen kot zadnji človek v zgodovini, ki si je roke umil v javnosti."

Ker odpovedujejo številne množične dogodke in ker v trgovinah primanjkuje določenih živil, saj jih ljudje mrzlično kupujejo v strahu pred karanteno, je odpovedana tudi zadnja večerja, so se pošalili na spletu.

Delo od doma Čeprav se marsikomu ne zdi prav nič zabavno to, da koronavirus posega praktično v vse družbene pore, pa zaradi pandemije trenutno po svetu poteka največji "eksperiment" dela od doma. Tako množično tega še nismo počeli. In nekateri so ob tem odkrito zadovoljni:

Mnogi vidijo prednost v tem, da imajo doma posebne sodelavce.

Starši pa so nekoliko manj navdušeni. "Delajte od doma, so rekli. Zabavno bo, so rekli," je nekdo zapisal ob fotografiji očeta, ki ima za hrbtom dva majhna otroka, eden od njiju pa leži na tleh in se dere.

In kako se počuti večina staršev, ki mora delati od doma, medtem ko so šole in vrtci zaprti:

Nekateri seveda nimajo te 'sreče', da lahko delo opravljajo od doma. Takole se ob tem počutijo tisti, ki delajo s strankami:

Kaj pa, če bi v letalu slišali pilota reči: "Govori vaš pilot. Danes delam od doma." Kako bi se počutili?

Sestanki v času pandemije so videti kot uvodna špica Bradyjeve klape, humoristične serije iz 70. let prejšnjega stoletja.

Ne pozabite, da na videokonferenco vseeno ne morete v pižami.

Kakšni so osnovni nasveti za delo od doma, so razkrili v spodnji risbici. "Pijte vodo. Veliko dnevne svetlobe. V bistvu ste hišna rastlina z veliko bolj zapletenimi čustvi."

In kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje ugotovili, da so bolj srečni in produktivni, ko delajo od doma, karantena pa se bo končala?

Preventiva je ključna Čeprav Svetovna zdravstvena organizacija nošenja zaščitnih mask ne svetuje vsem, so jih ljudje dobesedno razgrabili. Situacijo so ilustrirali z eno najbolj uporabljenih fotografij za meme: fant, ki se sprehaja s punco in se ozira za drugim dekletom. V tem primeru je drugo dekle maska, fant smo mi vsi, njegovo dekle pa so vsi ostali nasveti, ki veljajo za učinkovite pri preprečevanju okužbe: umivanje rok, razkuževanje, izogibanje stikom.

Kako so nekateri dojeli zadržanost Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

Ker se moramo v tem času izogibati tesnim stikom, predvsem rokovanju, objemanju in poljubljanju, si ljudje izmišljujejo nove pozdrave. Kateri pa je vaš 'koronavirus' pozdrav? Mahanje, tajski "wai", pozdrav s komolci, pozdrav s stopali?

Med najbolj priljubljenimi je tako imenovani "vuhan" pozdrav:

Morda se lahko vrnemo v zgodovino in oživimo "aristokratsko" priklanjanje?

"Znanstveni uradnik Spock demonstrira pravilno obliko pozdrava v eri koronavirusa."

Med predlogi je tudi takšen pozdrav.

Ne dotikajte se obraza – lažje rečeno kot storjeno Ena od stvari, ki jo že dober mesec poslušamo, je, da se za preprečevanje širjenja virusa ne smemo dotikati lastnega obraza, saj lahko z rokami v usta, nos, ali oči vase vnesemo viruse. A kot je to zelo nazorno pokazala ameriška uradnica, ko je podajala to navodilo pred kamerami, je to lažje reči, kot se tega držati:

"Danes začnite delati na tem, da se ne dotikate svojega obraza, saj je eden od glavnih načinov, kako se virusi širijo, ta, da se dotikamo lastnih ust, nosu ali oči," je dejala uradnica, nato pa polizala svoj prst, da je obrnila naslednji list. Tako pa je videti, ko "delaš na tem", da se ne dotikaš lastnega obraza:

Nekdo je svetoval, da bi morda morali v tem času umakniti čustveni simbol človeka, ki se udari po čelu.

Nekateri pa so času primerno posodobili kar vse čustvene simbole:

Ti pa zdravilo že poznajo Medtem ko znanstveniki po vsem svetu mrzlično iščejo zdravilo in cepivo proti novem koronavirusu, pa so nekateri prepričani, da ga že poznajo. Denimo, tale Indijca: "Vse je v redu, ljudje. Ta Indijca sta pokrita, prav dobesedno. Tega s.... si ne moreš izmisliti," je britanski TV voditelj komentiral ob posnetku dveh moških, ki se potopita v bazen kravjih iztrebkov in trdita, da je to zdravilo proti koronavirusu.

Če ljudje tako mrzlično kupujejo toaletni papir, je morda prav to zdravilo? "Ljudje so odkrili, da je zdravilo za korono to, da se oviješ v dovolj toaletnega papirja in se zato ne okužiš, to pojasni veliko povpraševanje in razprodajo toaletnega papirja v supermarketih," se glasi ena od ugotovitev.

Če si skupina iz 90. let in se imenuješ "zdravilo" (The Cure), potem se te spomnijo tudi ob pandemiji. "Nisem strokovnjak za covid-19, vendar to je zdravilo (The Cure)."

Posledice panike zaradi koronavirusa Takšen učinek ima koronavirus na gospodarstvo:

Ljudje mrzlično kupujejo zaloge hrane, toda veganske se še vedno nihče ne dotakne:

A kdo že komaj čaka letošnje poletje?

Je virus ljudi spremenil v golobe?

