Mesec ponosa v čast gejevskemu pingvinjemu paru

"Tudi gejevske živali si zaslužijo praznovati mesec ponosa," so ob tem sporočili iz živalskega vrta. V tamkajšnjem živalskem vrtu namreč živi kolonija 93 humboldtovih pingvinov, med njimi tudi gejevski par Ronnie in Reggie.

"V njuno čast in čast vseh živalskih istospolnih parov bomo v sklopu prireditve 'Noč v živalskem vrtu' pripravili posebno preobrazbo vrta," so pojasnili in dodali, da bodo za obiskovalce tako pripravili izobraževanje o spolu in spolnih vlogah, parjenju in istospolnih parih - tudi med živalmi.

Osebje vrta je medijem tako že posredovalo posebne plakate in oglasne panoje, na katerih sta slavna pingvina, ob njima pa napis: "Nekateri pingvini so geji. Prebolite to!" S tem so se skušali navezati predvsem na kampanjo LGBT-skupnosti proti nadlegovanju, in razbijati predsodke, poroča CNN.

Ljubezenska zgodba slavnega para

Ronnie in Reggie sta par postala leta 2014. Leto pozneje sta posvojila tudi jajce, ki ga je drug pingvinji par zavrgel. Sčasoma se je izvalil mladič, ki so ga v londonskem živalskem vrtu poimenovali Kyton. Vse dokler ni zapustil gnezda, sta se Ronnie in Reggie pri starševskih obveznostih menjavala. Kyton je zdaj sicer že odrasel, a njuna zveza je še zmeraj trdna, kot prvi dan. Obiskovalci ju tako pogosto vidijo, kako se v gnezdu stiskata drug k drugemu.

Ronnie in Reggie sicer nista edini istospolni živalski par v londonskem živalskem vrtu, tudi sicer pa pingvinji gejevski pari niso nič posebnega.

Oktobra lani sta na podoben način jajce posvojila tudi pingvina Sphen in Magic iz živalskega vrta v Sydneyju: