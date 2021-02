Meteor na valentinovo razsvetlil nebo v Melbournu

Spomnil se je, da imajo pred hišo varnostne kamere in hitro preveril, če so uspele ujeti zaslepujočo svetlobo. Video posnetek je nato njegova mama objavila na Facebook.

Med številnimi, ki so prizor videli v živo, je bil tudi 24-letni Josh O'Neil iz južnega dela Gippslanda v Viktoriji, ki je blisk svetlobe opazil iz svoje dnevne sobe. "Zunaj se je nekako razsvetlilo. Sprva sem mislil, da je bila strela," je povedal za 7News. Dejal je še, da je šlo za "veliko zeleno luč, ki je šla skozi nebo in nato eksplodirala" . Kot je še povedal, sicer ni bilo glasnega poka, le srhljiva tišina.

Ellie Samsoniz vesoljskega znanstvenega in tehnološkega centra Curtin je vse, ki so meteor videli ali posneli, spodbudila, naj to sporočijo na mednarodno spletno stran za opazovanje meteorjev Fireball.imo.net. Dodala je, da je to dogodek, ki se zgodi "enkrat v življenju".Meteor je uvrstila med ognjene krogle, po njenih podatkih pa je pristal v morju."Če bi padel na kopno, bi poslali ekipo, ki bi iskala ostanke," je dejala, še poroča 7News.

Pojasnila je še, da se je nebo tako močno razsvetlilo, ko je meteor priletel skozi ozračje in zagorel. "Ozračje nas res dobro ščiti," je dejala in razložila, da se meteor ob prodoru skozi ozračje precej zmanjša. "Meteor v velikosti pralnega stroja se do trenutka, kot prileti na tla, zmanjša na velikost pesti,"je pojasnila in dodala še, da se kamnina v bistvu topi.