'Michael Jordan' pometel s konkurenco in osvojil svetovni rekord

Gienger je učitelj hortikulture in se več kot očitno spozna na to, kar predava. Njegova buča je prejšnji rekord presegla za kar 21 kilogramov. "To je bil res neverjeten občutek," je ob zmagi dejal Gienger. Kot je pojasnil za ameriške medije, je posebej skrbno zalival svojo rekorderko, in sicer kar 12-krat na dan.