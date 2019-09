Michelle Obama: Kdo sploh sem in kaj bi rada postala?

Nekdanja prva dama ZDA in ena najvplivnejših žensk na svetu Michelle Robinson Obama je konec lanskega leta izdala avtobiografijo Moja zgodba (Becoming), ki je veliko zanimanja deležna tudi v Sloveniji, saj bralci na izposojo v knjižnici čakajo tudi po več tednov, v knjigarnah pa je zaloga z vsakim dnem manjša.

Diplomiranka Univerze Princeton in harvardske pravne fakultete je med drugim delala kot odvetnica pri čikaški odvetniški pisarni Sidly & Austin, kjer sta se z bodočim možem Barackom Obamo tudi spoznala. Takrat sta bila še v svojih dvajsetih in pripravnika Baracka je Michelle vedno občudovala, saj je imel neizmerne ambicije.

500 strani dolga knjiga ne bi smela predstavljati prevelikega zalogaja za povprečnega bralca, ker je napisana v lahkotnem in razumljivem jeziku. Življenjsko zgodbo je Michelle pospremila tudi s številnimi fotografijami svoje poti, ki jo je prehodila vse do konca predsedniškega mandata njenega moža Baracka Obame . Avtobiografija je bila težko pričakovana, prevedena je bila v kar 43 jezikov in je tako postala najbolj prodajana biografija vseh časov.

Michelle bralca popelje v svoj svet, ko sta imela z Barackom številne ideje, kako bi izboljšala svet. Kako je živeti s človekom, ki se nikoli ne ustavi? Kako uskladiti službo, družino in čas zase? Michelle skozi pripoved išče odgovore in se postavlja v vloge, ki jih je nekoč imela. Pred očmi bralcev prikaže temne kotičke zakona, ki jih je tudi sama prehodila. "Vsakič sem se držala moža in moje oči so poiskale mir v njegovih. Še vedno sva bila isti jin-jang duo z njihanji tako kot že dvajset let in še vedno naju je povezovala globoko ukoreninjena in prizemljujoča ljubezen. To sem vedno z zadovoljstvom kazala," je opisala svojo ljubezen.

Michelle Obama kot prva dama

Michelle je bila prva dama ZDA med letoma 2009 in 2017 in imela je dovolj časa, da je okusila, kako je resnično živeti za zaprtimi vrati Bele hiše. "Če je kdo iz naše družine hotel stopiti ven na Trumanov balkon - na krasno polkrožno teraso, ki je gledala na južno zelenico, in edini napol zaseben zunanji kotiček, ki smo ga imeli v Beli hiši -, smo morali najprej opozoriti tajno službo, tako da je ta lahko zaprla odsek E Stretta, s katerega se je videlo na balkon, ter odstranila črede turistov, ki so se tam zbirali pred vrati ob vseh mogočih urah, podnevi in ponoči," je opisala svoje spomine.