Milice iz Srbije podrle rekord

V Beogradu se je zbralo kar 256 Milic Jovanović in se vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. Gre za doslej največje število ljudi z istim imenom in priimkom zbranih na enem kraju. Rekord je doslej pripadal Japonski. Lani se je v Tokiu zbralo 178 ljudi z istim imenom in priimkom.

"Postavljen je Guinnessov rekord! Hvala Milicam," je na Instagramu zapisal Robert Čoban, direktor podjetja "Color Media Communications", ki je organiziralo dogodek. Čeprav so organizatorji dogodka, ki se je odvijal v enem od trgovskih centrov v srbski prestolnici, pričakovali več kot 400 deklet in žensk z imenom Milica Jovanović, se jih je zbralo 256, kar pa je bilo več kot dovolj za nov rekord. Pravzaprav skoraj 80 več, kot je to lani uspelo Japoncem, ko se je v kinodvorani v Tokiu zbralo 178 ljudi z enakim imenom in priimkom Hirokazu Tanaka. Pred tem je kar 18 let rekord pripadal Američanom oziroma Martham Stewart. Leta 2005 se jih v New Yorku zbralo 164.