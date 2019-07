Milijoni za zmagovalca na turnirju Fortnite

ŠALA DNEVA Arhiv

V New Yorku je na nekem vogalu beračil mlajši fant s klobukom v roki. Starejši moški, ki je vsak dan prišel mimo, mu je vedno spustil v klobuk dva dolarja. Nekega dne pa je isti moški spustil v klobuk le pol dolarja.

"Kaj se je zgodilo, gospod, da je danes samo pol dolarja?" "Včeraj sem sina vpisal na fakulteto, študiral bo." "In to kar na moje stroške?" se je razburil berač.