Mimoidoča peška navdušila z izvedbo hita Shallow

Verjetno se ne zgodi pogosto, da na ulici naletite na velik pevski talent. To se je zgodilo Britancu Kevinu Freshwaterju, ki ima svojo spletno rubrikoFinish the lyrics (Dokončaj besedilo).Pred mikrofon je povabil tudi mimoidočo peško, ki ga je presenetila s svojim izjemnim vokalom. Prosil jo je, naj nadaljuje prepevanje hita Shallow, ki ga v originalu izvajata Lady Gaga inBradley Cooper.