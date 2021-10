Miquela: Vplivnica s tremi milijoni sledilcev, ki v resnici sploh ni človek

Med brskanjem po Instagramu, ki je poln mladih deklet z, na videz, idealnim izgledom in življenjem, se 19-letna Miquela Sousa dobro skrije v množici. Simpatična in nasmejana najstnica s pegicami postane nekoliko nenavadna le, če si uporabnik vzame čas in natančneje pogleda njene fotografije. Takrat lahko ugotovi, da v tem primeru sploh ne gre za človeka, temveč za odlično narejen virtualni avatar, ki spominja na like iz video igric.

Ameriška manekenka z brazilskimi koreninami, tako so si jo zamislili njeni ustvarjalci, je kljub nenavadnemu ozadju hitro postala prepoznaven obraz družbenega omrežja. Med drugim se lahko pohvali s kar tremi milijoni sledilcev in številnimi sponzorji, na svojem profilu pa se redno druži tudi z resničnimi osebami, kar nekatere uporabnike še dodatno zmede.

Rozy so ustvarili v studiu Sidus Studio X, kjer se ukvarjajo prav z animacijami likov za filme in oglase. Da so dosegli raven resničnosti, so v avatar vključili skoraj 800 obraznih mimik, ki jih je prek tehnologije 3D-modela ponudil igralec. Pri studiu so dejali, da prvih nekaj mesecev ljudje sploh niso opazili, da ne gre za človeka temveč za robota. Še več, dodali so, da se je njihov prvotni cilj zaradi hitrega uspeha že nadgradil ter da sedaj Rozy nameravajo vključiti v filme in zabavne oddaje, končno pa bodo javnosti razkrili tudi njen glas.

Virtualni vplivneži tako počasi, a vztrajno strmijo k uspehu in morda, nekega dne, celo k prevladi. S svojo večno mladostjo, stalno energijo in prijaznim odnosom namreč postajajo huda konkurenca resničnim ljudem. In še en bonus virtualnega vplivneža? Vedno so politično korektni in nikoli ne zaidejo v škandal.