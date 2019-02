Miss Balkana je postala Ljubica Rajković

Poleg potegovanja za naziv miss Balkana so dekleta tekmovala tudi za osvojitev naziva miss fotogeničnosti Balkana, miss šarma Balkana in miss fitnesa Balkana. Po oceni sodnikov je bila najbolj fotogenična tekmovalka Bojana Stevanovićiz Svilajnca v Srbiji, najbolj šarmantna je bila po mnenju sodnikov Marija Bijelić iz Nikšića v Črni gori, miss fitnesa pa je postala Lara Tomašović iz hrvaškega Splita.

Publika je na lepotem tekmovanju pričala tudi izboru za miss Evrope, miss Earth Črne gore, miss Earth Srbije in miss fotogeničnosti Hrvaške. Za najlepšo žensko v Evropi je bila okronana Nina Jovanović, miss Earth Srbije je postala Milica Milosavljević,miss Earth Črne gore pa je postala Vesna Gojković.

Dekleta so se sprehodila v kreacijah modnih oblikovalk Svetlane Cece Vuković, Milice Tričković in Lejle Tuzlić, lepotni izbor pa je bil pospremljen tudi z nastopom glasbenika Aca Živanovića. Lastnica licence in organizatorka dogodka Sara Kalabić se je na koncu zahvalila tako publiki kot sodelujočim tekmovalkam in čestitala vsem tistim, ki so osvojile laskave lepotne nazive.