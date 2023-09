Miss Slovenije si je prvič v zgodovini nadela leseno krono

Krona, ki si jo je nadela Alida Tomanič, zmagovalka izbora Miss Slovenije 2023, je naravna, unikatna, ročno izdelana umetnina iz 11 različnih vrst slovenskega lesa. Gre za prvo tovrstno leseno krono na svetu, ki po besedah organizatorke projekta Jelke Verk izraža celostno Slovenijo in njeno bogastvo z lesom. "Imamo ogromno gozdov in krona je lahko zlata. Ampak tudi letošnje je zlata, ne dobesedno, ampak les je res zlato." Dodaja, da so tudi barve naglavnega dodatka pridobljene naravno, iz breze. "Redkokdaj se zgodi, ampak odreagira, da zaplesni, in ko jo ti obdelaš pozeleni. V osrednjem delu ni nič dodanih barv, le obdelan je s smolo in lakom."