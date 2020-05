Mitja Lavtar obiskal vse slovenske kraje in k odkrivanju Slovenije poziva tudi ostale

Gorenjec Mitja Lavtar je prvi človek, ki lahko upravičeno reče, da je bil povsod v Sloveniji. Danes je v svoji domači vasi v Spodnjih Dupljah končal svoj pet let in pol trajajoč Projekt Slovenija, v okviru katerega je obiskal vseh 6036 slovenskih naselij. Kot je poudaril, so vsi kotički Slovenije zanimivi, ljudi pa je pozval k njihovemu odkrivanju.

Lavtar je študent turizma, turistični vodnik in popotnik, ki je pred Projektom Slovenija prepotoval vso Evropo in razmišljal, kam naprej."Ker nisem v celoti poznal domovine, sem se odločil, da preden grem okrog sveta, prepotujem Slovenijo," je pojasnil svojo odločitev za podvig, v katerem je obiskal vsako slovensko naselje in se v vsakem fotografiral s krajevno tablo. Ob načrtovanju poti je ugotovil, da je v Sloveniji precej več naselij, kot je mislil. Lotil se jih je sistematično, izdelal zemljevid vseh naselij in jih začel raziskovati. Sprva je načrtoval, da bo vsak dan obiskal 20 naselij in zaključil v enem letu, a je ugotovil, da takšno hitenje ne bi imelo smisla. Zato je v različne dele Slovenije hodil ob koncih tedna in med počitnicami ter na ta način bolj užival in izkusil Slovenijo na lepši način.

icon-expand Lavtar poudarja, da ima Slovenija mnogo za ponuditi. FOTO: Shutterstock

Začel je novembra 2014 in za prvi kraj simbolično po svojem imenu izbral Lavtarski vrh v kranjski mestni občini. Popotovanje je končal pet let in pol pozneje v svoji rojstni vasi Spodnje Duplje v nakelski občini. Na več kot 42.000 kilometrov dolgem podvigu, ki je po dolžini enak poti okrog Zemlje, je dodobra spoznal običaje in navade v vseh koncih Slovenije ter dobil vpogled v turistično ponudbo in znamenitosti Slovenije. Med projektom se je veliko naučil. Kot voznik je ugotovil, da nimajo vsa naselja asfalta in da je slovenski teren zelo razgiban, kot študent turizma in turistični delavec se je podučil o slovenskih znamenitostih, ljudeh in kulinariki. Kot človek in popotnik pa se je veliko naučil o sebi, o pomenu vztrajnosti, dobrega načrtovanja in motivaciji. "Sem bogatejši človek za vse te izkušnje in vsa nova spoznanja ter upam, da jih bom lahko v prihodnosti kot turistični delavec izkoristil,"je dejal.

icon-expand Znova bo obiskal tudi Maribor, ki ga je navdušil s svojo postindustrijsko dediščino. FOTO: Thinkstock

Po zaključenem Projektu Slovenija je Lavtarjevo poslanstvo promovirati Slovenijo kot najboljšo turistično destinacijo med Slovenci in tujci. Zato bo z naslednjim tednom zaživel njegov blog z nasveti za potovanja po Sloveniji, poleti pa s turistično agencijo pripravlja nekaj potovanj po skritih kotičkih Slovenije s poudarkom na doživetjih, enogastronomiji in zgodbah ljudi. "Letos imamo res čudovito priložnost za spoznavanje naše domovine. Poleg vsega smo dobili še bone za nastanitve in zdaj ni izgovorov," je Lavtar k obisku slovenskih krajev pozval svoje rojake. Predlaga jim, naj se zapeljejo nekam, kjer še niso bili, in zagotovo se okrog skriva veliko lepega. "V Sloveniji ni kotička, ki bi bil dolgočasen," je prepričan.

icon-expand Pravi, da bo med poletjem izbiral med dopustom ob Soči ali Kolpi.