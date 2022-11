Ali veste, da je v Sloveniji skupina ljudi, ki se je odločila, da bo mlade naučila piti vino? In za to so izdali celo poseben učbenik. Toda preden pograbite vile in bakle, naj vam povemo, da to delajo zato, da bi mladi vino okušali, ne da bi se opijali. Člani evropskega reda vitezov vina so prepričani, da je znanje o vinu dober način, kako preprečiti njegovo zlorabo. In v kratkem učbeniku mladim na srce polagajo, kako vino spoštovati.