Mladenič svoj najljubši hobi spremenil v hišo strahov v lastni kleti
Se boste to noč čarovnic sprehodili po kakšni hiši strahov? Felix Bergmann iz Nemčije se je odločil stvari vzeti v svoje roke in hišo strahov pripraviti kar sam v svoji kleti, ki jo je začel preurejati pred dobrimi desetimi leti. Navdih je našel v zabaviščnih parkih, s tem pa – kot pravi – izpolnjuje svoje otroške sanje.
