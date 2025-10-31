Mladenič svoj najljubši hobi spremenil v hišo strahov v lastni kleti

Se boste to noč čarovnic sprehodili po kakšni hiši strahov? Felix Bergmann iz Nemčije se je odločil stvari vzeti v svoje roke in hišo strahov pripraviti kar sam v svoji kleti, ki jo je začel preurejati pred dobrimi desetimi leti. Navdih je našel v zabaviščnih parkih, s tem pa – kot pravi – izpolnjuje svoje otroške sanje.