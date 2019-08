Na vrhu Triglava običajno stojijo pohodniki v planinski obutvi, žal tudi v natikačih, v narodni noši in plesnih čevljih pa ne prav pogosto. Člani folklorne skupine Študent iz Maribora so se v mrazu in vetru povzpeli na streho Slovenije, se tam preoblekli v narodno nošo in nasmejani pozirali za fotografijo, ki jo bodo vključili v koledar za leto 2020.