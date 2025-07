Mladi kit grbavec zataval v plitve vode, na pomoč mu je priskočila jata delfinov

Sivo i deževno jutro v avstralskem Bunburyju je za prostovoljce organizacije Dolphine Discovery Centre, ki spremljajo morske živali v bližini mestnega pristanišča, naenkrat postalo zelo vznemirljivo, ko so v morju opazili neobičajno silhueto. Bila je precej večja od lokalnih delfinov, zato so nad območje takoj poslali dron s kamero, a niso niti slutili, da jih bo pričakalo takšno presenečenje.

In medtem ko je dron snemal kita, se je naenkrat ob njem pojavila jata delfinov. Ti so začeli krožiti in se igrati ob kitu, na trenutke je videti, da so celo komunicirali z njim. Nato so delfini začeli plaviti proti severu in tako kita usmerili iz plitvih voda, saj jim je mladi kit grbavec sledil in se premaknil v globlje vode v zalivu Geographe.

Kiti grbavci se vsako leto selijo z Antarktike približno 5000 kilometrov severno – proti avstralski zahodni obali, kjer se parijo. Običajno se gibajo vzdolž obale, a se ponavadi ne odpravijo v plitve zalive. "Včasih se zgodi, da žival prestraši plenilec, da je bolna ali poškodovana, ali da se zaplete v ribiško opremo. Takrat žival pogosto poišče zavetje v bolj mirnih vodah in v plitvejših delih, da si spočije," je organizacija zapisala ob posnetku.

Delfini so sicer po naravi družabni in radovedni, vendar je posnetek pokazal tudi, da so delfini prepoznali, da kit, ki je morda izgubil orientacijo ali bil utrujen zaradi selitve, potrebuje pomoč.

"Kiti uporabljajo nizkofrekvenčne zvoke, medtem ko delfini oddajajo visokofrekvenčne zvoke, zato domnevam, da so delfini morda brenčali okoli tega kita," pravi Vanessa Pirotta, znanstvenica za morske živali, ki meni, da so delfini celo komunicirali s kitom. "Na splošno je videti kot zelo igriva in nedolžna interakcija med tema dvema vrstama," je dodala.

Tovrstna interakcija in sodelovanje med različnimi vrstami sta sicer v divjini precej redka.