Mladi pandi že na ogled obiskovalcem berlinskega živalskega vrta

Sta prvi pandi, ki sta se rodili v Nemčiji in ju tako kličejo Pit in Paule, sicer pa sta v skladu s kitajsko tradicijo sto dni po rojstvu dobila imeni Meng Xiang in Meng Yuan, kar v prevodu pomeni Videne sanje in Izpolnjene sanje. Kot navajajo na spletni strani živalskega vrta Berlin, je Pit bolj zadržan, zasanjan in vedno zaspan, Paule, ki pa je 48 minut mlajši od svojega brata, pa je že znan po svoji nagajivi in radovedni naravi.