Mladi plesalci ogreti za prvo olimpijado

Na finalu svetovne serije World Kidz Breaking Champion – Powered by I Feel Slovenija so se na Kongresnem trgu spopadli najboljši svetovni breakdancerji do 18 let, med katerimi so tudi bodoči olimpijci. Slovenski mladi up Tilen Grašič Tasic je bil zaradi zvina gležnja za dlako ob nastop v Filadelfiji.

Plesni spektakel WKBC – World Kidz Breaking Champion – Powered by I Feel Slovenia je v dveh dneh postregel z obračuni najboljših mladih plesalcev breakdanca na svetu, vzporedno z njim pa je potekalo še pet drugih kvalifikacijskih in ekshibicijskih tekmovanj v breakingu, kot se temu olimpijskemu športu pravilno reče, v letu 2023. icon-expand V Ljubljani je potekal plesni spektakel. FOTO: mediaspeed Plesnega praznika na ljubljanskem Kongresnem trgu, katerega idejni oče je starosta evropskega hip hopa, Samo Polutak Kos aka Samson OG, pri izvedbi pa sodeluje agencija Extrem, se je udeležilo okoli 300 plesalcev iz skoraj 40 držav sveta. Spopadli so se v šestih tekmovanjih, glavni pa je bil finale serije WKBC, v katerem se je na vseh kontinentih pomerilo več kot 1.500 plesalcev. Kot so prikazali in dokazali plesalci, bo breaking zagotovo ena najbolj atraktivnih disciplin, v katerih bodo tekmovali na olimpijskih igrah v Parizu, saj so že mladinci prikazali izjemen talent in formo, tudi laike pa navdušili z drznimi triki in atraktivnimi stilsko dovršenimi nastopi. Tako med fanti kot dekleti so bili boji zelo izenačeni, oba laureata sta zmago odnesla za 1 od možnih 15 točk. icon-expand FOTO: mediaspeed icon-chevron-left icon-chevron-right V glavnem tekmovanju domači plesalci niso prišli v zaključne boje, so jih pa navijači toliko bolj glasno podprli v treh drugih finalih. Naš največji talent Tilen Grašič Tasic je po zvinu gležnja v petek odplesal še tri dvoboje in pristal na drugem mestu v 'betlih' 1 na 1. Gleženj je še zvit, a menda ne bo hujših posledic, žal pa se mu je izmuznil nastop na tekmovanju Affati v Filadelfiji. Še bolj zanimiv je bil sobotni razplet kvalifikacij v tekmovanju All Style, ki je zmagovalcu prinesel nastop na tekmovanju Summer Dance Forever na Nizozemskem. Po mnenju sodnikov je v izenačenem boju zmagal Švicar Lil Prince, ki pa je po razglasitvi zgrabil mikrofon, povedal, da spoštuje odločitev sodnikov, da pa sam meni, da je bil Slovenec Obito boljši. Na koncu je edini pokal ostal doma pri začetnikih (1 vs 1 beginner), kjer je slavil Jaša. Finale WKBC – Powered by I Feel Slovenia sta osvojila Bolgarka Bgirl FIREBIRD in Ukrajinec Bboy RAPTOR.