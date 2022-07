Mladi Prlek Kevin Lackovič v natikačih kolesari do Gibraltarja

Prlek Kevin Lackovič se je znova odločil za podvig s kolesom. V zadnjih 36 dneh je prevozil pot od domačega kraja Mala Nedelja v Prlekiji, do zastavljenega cilja, ki ga predstavlja jug Španije, pa ga loči le še dan vožnje s kolesom oziroma približno 100 kilometrov. Lackovič je sicer že trikrat prekolesaril Slovenijo, se s kolesom odpravil v Berlin, Budimpešto in nato še v Rim, neznana pa mu ni niti hrvaška obala.

Kevin Lackovič si je zadal prav poseben cilj, s kolesom in obut v natikače se je namreč odpravil do Gibraltarja, kamor naj bi prispel že kmalu. Mladi Prlek, ki mu taka potovanja niso tuja, svoje potovanje in doživetja vestno popisuje in objavlja na družbenem omrežju. Kot je zapisal v zadnji objavi, mlad človek nima omejitev in mu ni težko uresničiti ciljev, ki si jih zada.

icon-expand Kevin Lackovič je tik pred zastavljenim ciljem. FOTO: Instagram

Kot je povedal za lokalni časopis Vestnik, se mu je ideja porodila povsem spontano, ko je delal z ljudmi s posebnimi potrebami, saj se je na lepem zavedal, kako srečen je lahko, ker je sam zdrav in lahko počne vse, kar si zamisli. Na pot se je odpravil 2. junija, in čeprav je bil njegov prvotni cilj Istanbul, so ga premamile lepote Italije in Španije, zato se je odločil, da bo odkolesaril do več kot tri tisoč kilometrov oddaljenega Gibraltarja.

