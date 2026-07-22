Mladi Viktor s kvačkanjem do več kot 300.000 sledilcev

Mladi Viktor Mitić, ki pravi, da ga je nad kvačkanjem navdušila babica, se je lotil velikega podviga. Medtem ko njegovi vrstniki igrajo videoigre in brcajo žogo, je mladenič na svojem TikTok profilu naznanil, da želi splesti največji čilim na svetu. "Za vsakega novega sledilca bom naredil eno zanko," je dejal. V 10 dneh so mu novi sledilci naložili ogromno kvačkanja, saj jih je nabral več kot 300 tisoč.

Viralna prepoznavnost pa žal ni prinesla le pozitivnih odzivov. Zaradi svoje priljubljenosti je bil deležen številnih negativnih komentarjev in kritik ljudi, ki menijo, da kvačkanje ni hobi za fante. "Ko vidim negativne komentarje, mi je hudo, ampak me to ne odvrne in preprosto nadaljujem s tem, kar imam rad," je za eno od srbskih televizij zatrdil Viktor.