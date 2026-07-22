Mladi Viktor s kvačkanjem do več kot 300.000 sledilcev

Mladi Viktor Mitić, ki pravi, da ga je nad kvačkanjem navdušila babica, se je lotil velikega podviga. Medtem ko njegovi vrstniki igrajo videoigre in brcajo žogo, je mladenič na svojem TikTok profilu naznanil, da želi splesti največji čilim na svetu. "Za vsakega novega sledilca bom naredil eno zanko," je dejal. V 10 dneh so mu novi sledilci naložili ogromno kvačkanja, saj jih je nabral več kot 300 tisoč.
Viralna prepoznavnost pa žal ni prinesla le pozitivnih odzivov. Zaradi svoje priljubljenosti je bil deležen številnih negativnih komentarjev in kritik ljudi, ki menijo, da kvačkanje ni hobi za fante. "Ko vidim negativne komentarje, mi je hudo, ampak me to ne odvrne in preprosto nadaljujem s tem, kar imam rad," je za eno od srbskih televizij zatrdil Viktor.
Uradni Viktorjev profil boste sicer zaman iskali na družbenih omrežjih; po poročanju srbskih medijev so 11-letniku pred nekaj meseci hekerji vdrli v TikTok profil in ga izbrisali. Kljub temu na spletu kroži še nekaj njegovih simpatičnih posnetkov. Nadebudni mladenič pa ob tem zatrjuje, da ni žalosten in da ima še veliko drugih hobijev.
Kvačkanje je ročna spretnost, pri kateri s pomočjo kvačke, ki ima na koncu kavelj, iz preje ali niti ustvarjamo različne vzorce in izdelke. Za razliko od pletenja, kjer je na iglah hkrati več zank, pri kvačkanju v vsakem trenutku delamo le z eno aktivno zanko. Čeprav natančen izvor ni povsem jasen, se je tehnika močneje razvila v 19. stoletju v Evropi, ko je postala dostopnejša oblika ustvarjanja čipk in okrasnih predmetov, ki so prej zahtevali drage in dolgotrajne postopke.
Čilim je vrsta ročno tkane ali kvačkane preproge, ki je globoko zakoreninjena v tradiciji balkanskih držav, pa tudi širše v osmanski in perzijski kulturi. Zanj so značilni bogati geometrijski vzorci, žive barve in uporaba naravnih materialov, kot je volna. V preteklosti čilimi niso bili le okrasni predmeti, temveč so imeli pomembno vlogo v gospodinjstvih kot izolacija za tla ali stene, njihova izdelava pa se je pogosto prenašala iz roda v rod kot dragocena družinska dediščina.
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