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Mladička sta odprla oči na dan tigrov
Ste vedeli, da je mednarodni dan tigrov? No, mladičkov teh divjih mačk se letos ne veselimo le v ljubljanskem živalskem vrtu, pač pa tudi ponekod drugod po svetu. In tako imajo dva tedna stara tigrčka tudi v safari parku Longleat v Veliki Britaniji. In prav na dan tigrov - sta malčka tam začela odpirati oči.
24ur.com Kdo vse se v ljubljanskem živalskem vrtu – poleg sibirskega tigra – v teh dneh veseli naraščaja?
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