Mladostnika odkrila 425 zlatnikov

Predstavniki Izraelskega urada za antikvitete (IAA), neodvisnega organa izraelske vlade za nadzor nad arheološkimi izkopavanji in hranjenjem najdb, so danes sporočili, da so kovanci, ki jih je dvojica našla med izkopavanji v kraju Javne, v izvrstnem stanju. Kot bi jih zakopali včeraj in ne konec 9. stoletja, v času ko se je vse od Perzije na vzhodu do Severne Afrike na zahodu razprostiral abasidski kalifat. Gre v bistvu za zlatnike, saj so izdelani iz čistega zlata, skupaj pa tehtajo 845 gramov.