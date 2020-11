Moč glasbe: Labodje jezero nekdanji balerini povrnilo spomin

Na posnetku je Marta C. Gonzalez, po rodu iz Španije, ki je svojo baletno kariero gradila čez lužo. Po poročanju medijev je bila v 60. letih celo primabalerina newyorškega mestnega baleta. A v času nastanka posnetka je bila plesna kariera že daleč za njo. Priklenjena je bila na invalidski voziček, Alzheimerjeva bolezen pa je močno načela njen spomin.

Zato je tisto, kar se zgodi, ko ji zavrtijo glasbo, hkrati lepo in pretresljivo. Nekdanja plesalka se nemudoma spomni gibov iz svoje mladosti in čeprav lahko pleše le z zgornjim delom telesa, je jasno, da je ohranila gracioznost.

Posnetek je nastal lani, a so ga delili šele zdaj. Pod njim se podpisuje organizacijaMusica para Despertar(v prevodu: Glasba za prebujanje), ki z glasbeno terapijo pomaga ljudem z demenco. Prav ta posnetek dokazuje, da njihov pristop deluje in da glasba zares zdravi.

Delili so ga tudi številni znani, med njimi Jennifer Garner in Antonio Banderas. Direktor brooklynskega simfoničnega orkestra Felipe Tristan pa ga je pospremil s komentarjem: "Najlepši video, kar jih boste danes videli."

Marta C. Gonzalez je lani žal preminila.

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika demence, in sicer predstavlja več kot dve tretjini demenc. Demenca je ena izmed najpogostejših bolezenskih stanj možganov. Gre za sindrom oziroma skupek različnih simptomov, ki praviloma prizadenejo starejšo populacijo (starejše od 65 let) in se pojavijo kot posledica odmiranja ali okvare možganskih celic, ki so odgovorne za spomin, mišljenje, razumevanje, orientacijo ter sposobnost učenja, računanja in govornega izražanja.