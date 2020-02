Na newyorškem tednu mode so tokrat led prebili moški močnejše postave. Na modno revijo so namreč postavili močnejše moške, ki so poleg oblačil predstavljali tudi sporočilo: rad imej svoje telo. Organizatorji tamkajšnjega tedna mode skušajo na ta način ozaveščati, da veliko mladih moških pade v depresijo in celo stori samomor zaradi psihičnega nasilja.