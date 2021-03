Močno deževje razkrilo več kot 2500 let star bronast kipec

Grško kulturno ministrstvo je v petek sporočilo, da so, potem ko je obilno deževje na jugu Grčije nedavno naredilo pravo razdejanje, odkrili izjemen artefakt. Eden od arheologov je namreč na najdišču v Olimpiji opazil, da iz blata v bližini Zevsovega templja štrli nekaj, kar je spominjalo na rog. Ko so blato odkopali, so zagledali povsem nedotaknjeno figurico bika.

Kipec so takoj odpeljali v laboratorij za nadaljnje preiskave, da ugotovijo starost in pomen predmeta. Prve ugotovitve znanstvenikov kažejo, da bronasti kipec datira v geometrično obdobje oziroma grško temno dobo, torej okoli 1050 do 700 let pred našim štetjem. To pomeni, da je kipec star več kot 2500 let.