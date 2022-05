Moda na Met Gala: ko New York zavzame ekstravaganca

New York v maju. Čas, ki se ga nekateri veselijo zaradi piknikov v Centralnem parku, spet drugi zaradi ikoničnega Met Gala dogodka, ki na rdečo preprogo Metropolitanskega muzeja privabi vse največje zvezdnike. Seveda, le če ti najprej prejmejo osebno povabilo urednice modne biblije Vogue, Anne Wintour.

Vse od leta 1971, ko se je v newyorškem Metropolitanskem muzeju odvil prvi Met Gala, ta dogodek velja za enega ključnih v svetu mode in lepote. Ne le, da se na njegovi rdeči preprogi vsako leto zvrstijo najodmevnejša imena iz sveta slavnih, z edinstvenimi vnaprej določenimi temami se imajo na njem priložnost izkazati tudi modni oblikovalci. Modne revije, med katerimi kraljuje modna biblija Vogue, so tako v pripravah na prihajajoči Met Gala, ki se bo letos odvil 2. maja, razkrile sezname zvezdnikov in modnih oblikovalcev, ki so se v zgodovini dogodka najbolj izkazali.

Vsi modni navdušenci, ki so v teh dneh sestavljali sezname najbolje oblečenih na omenjenem dogodku, so se strinjali, da si je omembo več kot zasluženo prislužila legendarna Cher, ki je v kreaciji Boba Mackieja, s katerim je tesno sodelovala veliko let, navdušila leta 1974. V opravi, ki je bila skoraj v celoti opremljena le z bleščicami in perjem, je poskrbela, da se je za njo tistega večera ozrl marsikdo. Da so bleščice vedno najboljša izbira, je leta 1995 potrdila tudi manekenka Naomi Campbell, ki je na Met Gala prispela v družbi pokojnega oblikovalca Giannija Versaceja in njegove sestre Donatelle. V preteklem tisočletju so poleg omenjenih navdušile tudi Bianca Jagger in Iman (1981), Christy Turlington (1982), Nadja Auermann (1994), princesa Diana in Linda Evangelista (1996) ter Gisele Bündchen, ki je navdušila na prelomu tisočletja.

Za pravo poplavo internetnih šal na račun svoje toalete, ki se je tudi zaradi tega zasidrala v zgodovino dogodka, je leta 2015 poskrbela pevka Rihanna, ki je v kreaciji oblikovalca Guoja Peija tistega leta stopila tudi v čevlje ene od gostiteljic dogodka. In zakaj je kreacija pravzaprav postala viralna šala? Mnogi so se ob pogledu na njo spomnili na omleto ali pa testo za pico. Da je bila rumena toaleta veliko več kot le navadna internetna šala, pa je prepričana urednica revije Vogue, Anne Wintour, ki jo je v posebnem videoposnetku za Vougov Youtube kanal uvrstila med 13 najboljših Met Gala toalet vsega časa. Istega leta je veliko pozornosti prejela tudi pevka Beyonce, ki je za večer nadela toaleto Givenchyjevega oblikovalca Riccarda Tiscija. Glasbenica je sodeč po izgledu navdih črpala pri Cher, saj se je na rdeči preprogi pojavila v svetleči opravi, ki domišljiji ni pustila veliko prostora. Tema Nebeška telesa: Moda in katoliška domišljija je leta 2018 poskrbela za številne zapomnljive modne trenutke, pa naj bo to Rihanna v papeški opravi ali pa Katy Perry z angelskimi krili. Tistega leta je v Versacejevi viteški opravi po navdihu Ivane Orleanske navdušila igralka Zendaya, medtem ko je v kraljevi obleki, prav tako izpod rok modne hiše Versace, navdušila igralka Blake Lively.

Leto 2019, zadnje leto, preden je prireditev za nekaj časa prekinila pandemija, je poskrbelo za kič. Natančneje za kič po definiciji kulturne kritičarke Susan Sontag iz leta 1964, kjer je v eseju Zapiski o kiču izpostavila senzibilnost kiča. "Ljubezen do pretiranega" je tistega leta najbolje poosebila vedno ekstravagantna Lady Gaga, ki je na rdeči preprogi poskrbela za 16-minutni nastop, v katerem se je preoblekla kar štirikrat. V spremstvu plesalcev in modnega oblikovalca Brandona Maxwella je glasbenica in igralka navdušila vse prisotne, vključno z Wintourjevo, ki je zvezdnico in njene oprave uvrstila med 13 najboljših Met Gala toalet vsega časa. Poleg omenjenih so v tem tisočletju revijo Vogue prepričale še Eve (2003), Lucy Liu (2007), Florence Welch (2012), Erykah Badu (2014), Kim Kardashian (2015), Cardi B (2018) in Jennifer Lopez, ki je navdušila leta 2019. V pričakovanju letošnje Met Gale se je po zgodovini svojih desetih oprav ozrla tudi zvezdnica serije Seks v mestu Sarah Jessica Parker, ki se je v posebnem videoposnetku za Vougov Youtube spominjala tako dobrih kot tistih malo slabših trenutkov, povezanih s pripravami na dogodek. Med drugim je razkrila, da se je leta 1995 na Gali pojavila kar v obleki iz druge roke ter da je nato, v kasnejših letih, priprave na dogodek raztegnila na več mesecev.

