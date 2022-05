Modna znamka prodaja popolnoma uničene superge za 1800 evrov

Luksuzna modna znamka je na spletu požela številne kritike, potem ko je zagnala oglaševalsko kampanjo za posebno kolekcijo superg, ki imajo umazan in uničen videz, stanejo pa skoraj dva tisoč evrov. Mnogi so se spraševali, ali se podjetje norčuje iz ljudi, medtem ko je uporabnik Twitterja zapisal, zakaj je revščina postala za bogataše estetska.

Luksuzna modna znamka Balenciaga je ta teden na prodajne police postavila posebno izdajo linije Paris High Top Sneaker, imenovano "popolnoma uničene superge". Čevlji so uničeni, tako kot pravi njihovo ime, saj so polni odrgnin, zarez in barve, ki spominja na umazanijo. Na spletni strani so opisane kot superge s popolnoma uničenim bombažem in gumo, raztrgane po celotni tkanini z grafitiranim logotipom v barvnem kontrastu. Na voljo so v beli in črni barvi, stanejo pa kar 1800 evrov, kar je več kot dvakrat dražje od klasične linije teh superg, ki za ceno 600 evrov niso uničeni.

icon-expand Linija uničenih superg, ki se prodaja na spletu. FOTO: Twitter

Balenciaga je za potrebe oglaševanja naredila še korak naprej in v oglasih predstavila še bolj uničene superge kot tiste, ki se prodajajo na njihovi spletni strani. Te so bile ustvarjene zgolj za oglaševanje, saj so po zapisu modne znamke "močno ponošene, popraskane in umazane", jih pa je prav tako možno kupiti, a je zaloga omejena zgolj na 100 kosov. Čevlji umazanega videza, ki se pojavljajo v spletnih oglasih, so na družbenih omrežjih poželi veliko neodobravanja. Nekateri so se zgražali nad modno znamko, ker po tako visoki ceni prodaja uničene superge, drugi pa so se na ta račun pošalili. "Balenciaga mora biti socialni eksperiment," je zapisal uporabnik Twitterja, drugi pa: "Balenciaga je izdala nov par čevljev in na tej točki moram sklepati, da se zgolj norčuje iz ljudi." Tretji se je spraševal: "Balenciaga, to je šala, kajne?"

Medtem ko so se nekateri šalili, so bili drugi do modne znamke bolj kritični. "Zakaj je revščina sedaj estetska za bogataše?" je bil kritičen uporabnik Twitterja, drugi pa je zapisal: "Če si kupil 1850 dolarjev vredne Balenciaga superge, ki so videti, kot da jih je nekdo pokosil, si prosim najdi pomoč. Ob tem se javi še meni, saj bi rad razumel, kaj si ob nakupu razmišljal."

Saint Hoax, umetnik, ki je znan po kritičnih in zabavnih objavah na račun popkulture, je objavil posnetek, s katerim se je pošalil iz tega, kako modna znamka izdela superge – vržejo jih v blato.