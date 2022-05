Modni znamki prodajata 'sončni dežnik', ki ne ščiti pred dežjem

Kitajske modne navdušence je nedavno razburilo sodelovanje dveh modnih znamk, ki sta za svoje kupce ustvarili nekoliko nenavaden modni dodatek. Prestižni Gucci in športni Adidas bosta namreč na prodajne police poslala 'sončni dežnik, ki ni vodoodporen, temveč je namenjen zaščiti proti soncu ali za dekorativni uporabi.' In njegova cena? Vrtoglavih 1.567 evrov. Modne navdušence je zmotila predvsem uporaba besede 'dežnik', saj je jasno, da gre za senčnik.

Modni dodatek, ki bo v redno prodajo prišel šele prihodnji teden, je zaradi svoje neuporabnosti razburil uporabnike kitajske platforme Weibo, ki so prejeli ekskluzivni vpogled v sodelovanje dveh znamk. "To je najverjetneje najbolj neuporaben modni dodatek," je pripomnil eden izmed uporabnikov, medtem ko se je drugi pošalil, da je vesel, da je reven ter da ga nihče ne more pretentati v nakup takšnega izdelka.

Predstavnik za Gucci se je na kritike odzval za kitajski medij in pojasnil, da je izdelek kljub svojim pomanjkljivostim uporaben kot dnevni modni dodatek. "Gre za vreden in ekskluziven kos," je še dodal in s tem skušal pritegniti tiste posameznike, ki zvesto zbirajo posebne modne kose.