Umetnik, ki iz Rubikovih kock ustvarja mozaike

Znamenita Rubikova kocka bo praznovala že 40. rojstni dan, zato se vrstijo različna tekmovanja hitrostnih sestavljavcev legendarne kocke. Letošnje osrednje tekmovanje se odvija virtualno. Italijanski umetnik Giovanni Contardi pa se s kocko ukvarja drugače. Iz kock ustvarja portrete in mozaike. Za zadnjega je uporabil 6111 kock in to v zgolj 16 urah. Najtežje od vsega pa je bilo čepenje, pravi.

