Morska deklica iz Köbenhavna ni več edina na Danskem

Koliko morskih deklic prenese ena država? Zgolj eno? Sta dve preveč? S tem vprašanjem se ukvarjajo Danci. Dediči kiparja, ki je ustvaril znameniti kip male morske deklice, ki že več kot sto let stoji v Köbenhavnu, tožijo vasico, v kateri so prav tako postavili kip morske deklice. Zakaj ne bi smela krasiti njihovega zaliva? In zakaj družina danskega kiparja zahteva, da kip nemudoma odstranijo in uničijo?