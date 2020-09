Moškega in njegovih 120 mačk prisilno izselili iz stanovanja

Zavetišče je nato v dogovoru z občino rešilo mačke, a za vse nimajo dovolj prostora, saj pri njih biva že okoli 200 mačk. Zdaj s pomočjo družbenih omrežij iščejo ljudi, ki bi bili pripravljeni mačke posvojiti ali pa jim nuditi vsaj začasen dom, dokler jih v zavetišču ne cepijo oziroma sterilizirajo.

Po besedah zavetišča je moški mačke redno hranil, a slednje nikoli niso videle sončne svetlobe in oskrbe veterinarja. Niso v zelo slabem stanju, a so zelo prestrašene, so še zapisali. Po njihovih informacijah je lastnik pred tremi leti k sebi vzel nekaj mačk, te pa so se nato brez nadzora hitro razmnožile.