Pet metrov dolgih las si ni umil že 80 let: Če se postrižem, bom umrl

"Verjamem, da bom, če si postrižem lase, umrl. Ničesar si ne upam spremeniti, niti se počesati," pravi Chen. 92-letnik sledi veri, ki predpisuje, da ne smemo spreminjati ničesar, s čimer smo rojeni. "Lase negujem samo tako, da jih pokrivam s šalom, da ostanejo suhi in čisti in da lepo izgledajo," je dodal.

Chien, ki časti devet sil in sedem bogov, verjame, da je bil poklican, da pusti lase prosto rasti. Že leta si jih zvija in spravlja v svoj oranžen turban. Ko je hodil v šolo, si je moral lase redno striči, a po tretjem razredu je šolanje opustil in se odločil, da si las ne bo več strigel, česal ali umival, poroča The Guardian .

Ko sem slišal klic božanske sile, sem takoj vedel, da sem izbran

Spominja se, da so bili njegovi lasje včasih črni, gosti in močni."Česal sem jih in skrbel, da so bili gladki. Toda ko sem slišal klic božanske sile, sem takoj vedel, da sem izbran," je dejal Chien, ki živi v vasi približno 80 kilometrov zahodno od mesta Hošiminh. Pravi, da so naenkrat čez noč njegovi lasje postali trdni: "Prilepili so se na mojo glavo in postali ločena stvar."

"Te stvari so videti preproste, vendar so svete"

Chien sledi zastareli veri, znani pod imenom "Dua". Gre za tako imenovano "kokosovo religijo", poimenovano po njenem ustanovitelju, ki je trdil, je jedel samo kokos in s tem ohranjal svojo vitalnost. Dua je v Vietnamu prepovedana in opredeljena kot lažno prepričanje.

V povezavo med lasmi in smrtnostjo verjame tudi Chienov 62-letni peti sin, saj je videl, kako je moški umrl potem, ko si je lase ponovno poskušal pritrditi z vrvico. "Te stvari so videti preproste, vendar so svete," pravi Luom.