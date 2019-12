Moški na gugalnici, ki razdvaja splet

Nekateri uporabniki Twitterja so na družbenih omrežjih objavili tudi "dokaze", kam je obrnjen. "Mislim, da nas vsi, ki trdijo, da je obrnjen proti stavbi, nalašč zavajajo," je zapisal eden od uporabnikov in nekdo mu je odgovoril, "tudi sam sem mislil enako, dokler nisem videl teh fotografij."

Posnetek je bil objavljen na aplikaciji TikTok in je hitro preplavil splet. Moški na gugalnici je od kamere precej oddaljen, zato je težko določiti, v katero smer je obrnjen, in tako zdaj mnogi uporabniki družbenih omrežij ugibajo, kam gleda moški.

Kljub mnogim razlagam in prepričevanjem, da je moški obrnjen proti kameri, pa so mnogi še vedno prepričani, da je obrnjen proti stavbi. "Hvala ... Je zelo zelo zelo zelo zelo očitno obrnjen proti stavbi ... Vsi iztegnemo noge, ko se zagugamo naprej in jih potegnemo nazaj, ko se vračamo," se je glasil eden od argumentov, poleg katerega je še zapisano, da je nekdo računalniško spremenil drog gugalnice, da bi sprožil polemiko. Temu pa je sledil komentar, da možno videti oboje.