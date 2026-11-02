Moški na letališču v Neaplju spominja na lik iz filma Terminal

Mladenič že več tednov živi na neapeljskem letališču Capodichino, kjer je našel zatočišče in se preživlja s pomočjo, ki jo prejema od letališkega osebja in potnikov na letališču. Pravi, da je star 25 let in prihaja s Švedske, vendar nima ne osebnih dokumentov ne denarja.
Mnogi ga primerjajo z likom, ki ga je upodobil Tom Hanks v filmu Terminal, v katerem kot turist iz izmišljene vzhodnoevropske države obtiči v tranzitnem območju letališča v New Yorku. Daniel po besedah enega od očividcev na letališču ne povzroča težav in je vljuden. Nekateri zaposleni pravijo, da so ga videli že poleti, drugi so ga opazili šele oktobra. V odgovorih na vprašanja, od kod prihaja in kako je prišel v Neapelj, je redkobeseden.
Z njegovim primerom se ukvarja častni konzul Švedske v Neaplju Pierluigi Petrone, ki mu bo morda skušal pomagati pri vrnitvi domov. Po srečanju z njim mu je kupil tudi toplo jakno. Petrone je ob tem opozoril na težave pri ugotavljanju identitete mladeniča in sestavljanju njegove življenjske zgodbe, saj zelo malo govori in deluje precej zmedeno.
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