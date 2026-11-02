Moški na letališču v Neaplju spominja na lik iz filma Terminal

Mladenič že več tednov živi na neapeljskem letališču Capodichino, kjer je našel zatočišče in se preživlja s pomočjo, ki jo prejema od letališkega osebja in potnikov na letališču. Pravi, da je star 25 let in prihaja s Švedske, vendar nima ne osebnih dokumentov ne denarja.

Daniel naj bi že več tednov bival na letališču v Neaplju. FOTO: Profimedia

Mnogi ga primerjajo z likom, ki ga je upodobil Tom Hanks v filmu Terminal, v katerem kot turist iz izmišljene vzhodnoevropske države obtiči v tranzitnem območju letališča v New Yorku. Daniel po besedah enega od očividcev na letališču ne povzroča težav in je vljuden. Nekateri zaposleni pravijo, da so ga videli že poleti, drugi so ga opazili šele oktobra. V odgovorih na vprašanja, od kod prihaja in kako je prišel v Neapelj, je redkobeseden.

Tom Hanks v filmu Terminal. FOTO: Profimedia