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Moški na letališču v Neaplju spominja na lik iz filma Terminal

Neapelj, 02. 11. 2026 18.47 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Daniel Neapelj

V Italiji je te dni pritegnil pozornost primer moškega po imenu Daniel, ki že več tednov biva na letališču v Neaplju. Pravi, da prihaja s Švedske, nima osebnih dokumentov in se preživlja s pomočjo neznancev. Marsikdo v njem vidi podobnost z glavnim junakom ameriške komične drame Terminal s Tomom Hanksom v glavni vlogi.

Mladenič že več tednov živi na neapeljskem letališču Capodichino, kjer je našel zatočišče in se preživlja s pomočjo, ki jo prejema od letališkega osebja in potnikov na letališču. Pravi, da je star 25 let in prihaja s Švedske, vendar nima ne osebnih dokumentov ne denarja.

Daniel naj bi že več tednov bival na letališču v Neaplju.
Daniel naj bi že več tednov bival na letališču v Neaplju.
FOTO: Profimedia

Mnogi ga primerjajo z likom, ki ga je upodobil Tom Hanks v filmu Terminal, v katerem kot turist iz izmišljene vzhodnoevropske države obtiči v tranzitnem območju letališča v New Yorku. Daniel po besedah enega od očividcev na letališču ne povzroča težav in je vljuden. Nekateri zaposleni pravijo, da so ga videli že poleti, drugi so ga opazili šele oktobra. V odgovorih na vprašanja, od kod prihaja in kako je prišel v Neapelj, je redkobeseden.

Tom Hanks v filmu Terminal.
Tom Hanks v filmu Terminal.
FOTO: Profimedia

Z njegovim primerom se ukvarja častni konzul Švedske v Neaplju Pierluigi Petrone, ki mu bo morda skušal pomagati pri vrnitvi domov. Po srečanju z njim mu je kupil tudi toplo jakno. Petrone je ob tem opozoril na težave pri ugotavljanju identitete mladeniča in sestavljanju njegove življenjske zgodbe, saj zelo malo govori in deluje precej zmedeno.

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Spored Film: Terminal
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