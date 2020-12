Moški po nesreči z motorjem oživljal slonjega mladiča in ga rešil

Mali slon je želel s svojo slonjo družino prečkati cesto, a je nanj žal naletel mimoidoči motorist. Ta je sicer ostal na kraju nesreče, saj je tudi sam prejemal pomoč reševalcev. Nista pa ne motorist ne slon utrpela hujših poškodb.

Mana je bil ta dan sicer prost, ni delal, a je povedal, da je reševanje življenj njegovo poslanstvo, zato se je pognal k živalskemu mladiču in pomagal, kakor je vedel in znal. "Ves čas oživljanja sem bil zaskrbljen, saj sem slišal njegovo mamo in druge slone, kako ga kličejo. Predvideval sem, da ima slon srce nekje v prsih, tako kot ljudje. Ko se je slon začel premikati, sem skoraj zajokal od sreče,"je povedal Mana.

Slončka sicer niso usmerili k družini, preden so ga vrnili k mami, so ga odpeljali v veterinarski center, saj so ga želeli temeljito pregledati in poskrbeti, da je z njim vse v redu. Sivate je povedal, da so se ostali sloni vrnili, ko so zaslišali mladičkovo mamo, kako kliče svojega potomca.

Povedal je še, da je slon edina njegova žrtev, ki mu jo je kdaj uspelo oživiti le s kardiopulmonalnim oživljanjem.