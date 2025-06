Moški bo pretekel 400 kilometrov, da bi videl svojega idola

Na koncert se lahko odpravimo na najrazličnejše načine, le malokdo pa se odloči, da bi dolgo pot pretekel. Za to se je odločil 34-letni Britanec Andy Hobson, ki je v soboto začel 407 kilometrov dolgo pot. Vse do petka bo namreč tekel od domačega Leedsa do Londona, kjer si bo ogledal koncert Sama Fenderja.