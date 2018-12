Moški splezal na božično drevo pred Belo hišo in ni hotel dol

Nek moški je splezal na božično drevo pred Belo hišo in ni želel dol. Na prizorišče nenavadnega dogajanja so se nemudoma odpravili washingtonski policisti, skupaj s še dvema posebnima pogajalcema. Po dobri uri se je nato le odločil spustiti na tla, policisti pa so ga 'pospremili' do lokalne bolnišnične na pregled k psihiatru.

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama ZDA Melania Trump sta lučke na božičnem drevesu pred Belo hišo prižgala 28. novembra. FOTO: AP Nek moški je v petek zvečer splezal na božično drevo, ki stoji pred Belo hišo, je po poročanju CNN-a potrdila ameriška policija. Klice o nenavadnem podvigu so policisti po besedah predstavnika za odnose z javnostmi washingtonske policije Eduarda Delgada pričeli prejemati okrog 17.45 (po lokalnem času). Policisti so se z dvema posebnima pogajalcema nemudoma odpravili na prizorišče. Moškemu je uspelo splezati približno pet metrov visoko na drevo, okrog 19. ure pa se je nato le odločil sam spustiti na tla. Kljub temu da ni bil poškodovan, so ga nato prepeljali v lokalno bolnišnico na psihiatrični pregled. Del parka, kjer je tako imenovano 'ameriško nacionalno božično drevo', je ostal še ves večer zaprt.