Z dražbo vin do ozaveščanja o raku med moškimi

Movember je sinonim za mesec ozaveščanja o raku in drugih boleznih med pripadniki moškega spola. Po svetu za rakom letno zboli več kot 12 milijonov ljudi, pri čemer je najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških rak prostate. Z njim so se soočili tudi številni igralci, glasbeniki in politiki.

O zdravju moških pa ozaveščajo tudi v Sloveniji, tudi preko različnih akcij kot so zbiranje denarja na dražbah, tekaških preskusih ter impro predstavami. Tako so na nedavni dražbi licitirali prav posebna vrhunska vina priznanih slovenskih vinarjev, med njimi tudi Blandy's Madeira, Vintage Verdelho iz leta 1977, vino, ki je zorelo kar 27 let v rabljenih ameriških sodih na tradicionalen ‘Canteiro’ način. Napolnjenih je bilo le 2000 steklenic tega posebnega vina.