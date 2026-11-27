V nemškem Langenfeldu se je božič začel že sredi novembra. Domačin svoj dom vsako leto spremeni v pravi svetlobni raj: 189.000 lučk in 389 božičnih okraskov je pripravljenih na žarenje, postavitev pa je trajala kar šest tednov. Ob tem je ob hiši nastal še majhen božični sejem, kjer za kuhano vino, klobase in vaflje plačate, kolikor želite, izkupiček pa gre v dobrodelne namene. Zakaj se je vsega lotil in kaj pravijo obiskovalci?