MrBeast postal kreator vsebin z največ naročniki na platformi YouTube

Švedski kreator vsebin, ki ga na družbenem omrežju YouTube najdemo pod vzdevkom PewDiePie , je izgubil prestol tistega, ki ima največ naročnikov na svetu. Izrinil ga je Američan pod vzdevkom MrBeast , PewDiePie, katerega pravo ime je Felix Kjellberg , pa je platformi vladal skoraj desetletje. Kreator z največ naročniki je postal leta 2013 in ta naziv obdržal do pred kratkim.

Šved se je specializiral v snemanju videov o igrah, s svojimi vsebinami pa je postal prvi youtuber, ki mu je leta 2019 uspelo preseči 100 milijonov naročnikov. A to se je pred kratkim spremenilo, saj je v začetku novembra največ naročnikov na svojem kanalu zbral MrBeast in Šveda ugnal za milijon naročnikov. Natančne številke na platformi niso prikazane.

Za razliko od PewDiePieja se MrBeast ukvarja z ustvarjanjem vsebin, ki so namenjene filantropiji, znan pa je po tem, da razdaja večje vsote denarja, razne nagrade in opravlja dobrodelna dela. V videih, ki jih je objavil, je tako podaril zasebno letalo, poustvaril je znano nanizanko Squid Game, v kateri so podarili denarno nagrado, ljudem pa je ponujal tudi 100 tisoč evrov, da so pustili službo.