MTV VMA: Noč surovega mesa, kršenja pravil in razgaljenih zvezd

V svetu slavnih in bogatih obstajata dve vrsti rdečih preprog. Tista, ki od zvezd zahteva eleganco in prestiž, ter tista, na kateri pravil enostavno ni. Med slednjimi kraljuje rdeča preproga nagrad MTV VMA. Odštevanje ur do letošnje podelitve tako ponuja popolno priložnost za pregled nekaterih najbolj ikoničnih zvezdniških modnih potez preteklih let.

Glasbeniki in njihovi podporniki že nestrpno odštevajo ure do podelitve letošnjih nagrad MTV VMA. Kipci oziroma astronavti, s katerimi organizatorji vsako leto počastijo tiste zvezdnike, ki so najuspešnejše pluli po glasbenih vodah, že nestrpno čakajo svoje lastnike. Prav tako pa je v nestrpnem pričakovanju tudi že pripravljena rdeča preproga, po kateri se bo tudi letos sprehodila zvezdniška smetana. In kaj lahko od nje pričakujemo?

Le kdo bi lahko pozabil na leto 2010, ko je Lady Gaga šokirala z obleko, ki je bila v celoti narejena iz surovega mesa? FOTO: Reuters

Sodeč po preteklih letih bo tudi letos preprogo napolnila ekstravaganca, ki se ne drži nobenih pravil. Le kdo bi lahko pozabil na leto 2010, ko je Lady Gaga šokirala z obleko, ki je bila v celoti narejena iz surovega mesa? O modni odločitvi, ki je pošteno razburila zagovornike pravic za živali, je zvezdnica spregovorila dobro desetletje kasneje in pojasnila, zakaj se je za to odločila. "Želeli smo poslati sporočilo, da ni pomembno, kako se identificiraš," je dejala in se navezala na problematiko nesprejemanja skupnosti LGBTQ+ v ameriški vojski. Priznala je, da je tisti večer oddajala precej neprijeten vonj, pri oblikovanju toalete pa ji je pomagal oblikovalec, ki je sicer vegan.

Amber Rose in Blac Chyna v modnih opravah s sporočilom. FOTO: Profimedia

Za sporočilnost sta se leta 2015 odločili tudi dobri prijateljici Amber Rose in Blac Chyna, ki sta se na preprogi pojavili v toaletah s poslikavo vseh žaljivk, ki sta jih slišali na svoj račun. Besede, kot so vlačuga, striptizeta, k*rba in p*asica, so tako v celoti prekrivale njuni telesi. "Želeli sva prikazati, kaj ljudje mislijo o naju. Neprestano naju označujejo z žaljivkami, zato sva se odločili, da jih sprejmeva za svoje," je na rdeči preprogi pojasnila Amber Rose, bivša partnerica raperja Kanyeja Westa, in se pošalila, da bi bilo njeno življenje veliko bolj zanimivo, če bi zares bila vse to, kar ljudje mislijo, da je.

Madonna je že leta 1984 dokazala, a se lahko z modo zapišeš v zgodovino popularne kulture. FOTO: Twitter

To, da se lahko z modo zapišeš v zgodovino popularne kulture, je že leta 1984 dokazala Madonna, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v sedaj že ikonični beli opravi. Če je pred tem veljalo, da znajo biti podelitve nagrad precej dolgočasne, je takrat 26-letna glasbenica to spremenila. Tako v opravi, ki so jo krasile ogrlice s simboli križa, kot v kasnejšem nastopu uspešnice Like a Virgin se Madonna namreč ni zadrževala. Z odprtim odnosom do svoje seksualnosti je tako razburila marsikaterega konzervativnega gledalca in poskrbela, da se je o njej in njenem nastopu še veliko časa govorilo. "Spomnim se, da mi je takrat menedžer dejal, da se bo zaradi nastopa moja kariera končala," je v nedavnem intervjuju o nastopu iz leta 1984 dejala Madonna in se pošalila, kako nekoč med nastopom nisi smel kazati svoje zadnjice, danes pa je to obvezen oziroma standarden del nastopa.

FOTO: Twitter

Leta kasneje zadržkov pri razgaljanju kože niso imele niti raperka Lil Kim, ki je leta 1998 dojko zakrila z nalepko morske školjke, Jennifer Lopez, ki je že leta 2000 dokazala, da za svojo postavo trdo gara, ter Christina Aguilera, ki je sledila modnim trendom novega tisočletja in leta 2002 navdušila z drznim topom in zelo kratkim krilom iz džinsa. Leta 1998 se je razgaljeni Lil Kim pridružila tudi igralka Rose McGowan. Ta je namreč na svoje telo nadela popolnoma prosojno svetlikajočo se obleko z izpostavljeno zadnjico in dojkami. Podelitve VMA nagrad se je udeležila s takratnim zaročencem Marilynom Mansonom, ki se je z modno odločitvijo prav tako ekspresivno izrazil. Z obilico gole kože je v voditeljski vlogi leta 2015 poskrbela tudi nekdanja Disneyjeva zvezdnica Miley Cyrus. Ta je s svojimi opravami in nezadržanim obnašanjem še posebej razburila starše, ki so mlado zvezdnico označili za slab vzor. Miley je kasneje pojasnila, da je v svoji koži zelo sproščena in da goloto enači z umetniškim izražanjem.

FOTO: Profimedia