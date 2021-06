Muja, najstarejši aligator na svetu, praznuje 85. rojstni dan

Lani je v Moskvi umrl do tedaj najstarejši aligator, Beograjčan pa je tako uradno postal najstarejši primerek ameriškega aligatorja na svetu. Kot pravi Jopeph Ezved, veterinar iz beograjskega živalskega vrta, je Muja preživel tri bombne napade. "Leta 1941 in 1944 med drugo svetovno vojno, nato pa še bombni napad Nata v letu 1999," je dejal.

"Mujo je najstarejši aligator na svetu," je zatrdil in dodal, da je star 85 let. "Morda je celo malo starejši, a definitivno je star okoli 85 let," je pojasnil. Običajna življenjska doba aligatorjev je sicer od 30 do 50 let. Leta 2021 je Muja poškodba noge, ki se je kasneje izkazala za gangreno, skoraj stala življenja. Veterinarji so mu morali amputirati nogo, poroča BBC.